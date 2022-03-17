روسيا تستثمر في تطوير رياضييها بعد حرمانها من استضافة أحداث دولية

أعلن دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه سيتم توجيه 8 مليارات روبل تم توفيرها من تأجيل المسابقات الرياضية الدولية التي كانت مقررة في روسيا، لتطوير الرياضة في البلاد.

وحرمت روسيا من استضافة العديد من الأحداث الرياضية الهامة هذا العام، على غرار نهائي دوري أبطال أوروبا الذي كان مقررا في مدينة سانت بطرسبورغ في مايو المقبل، وبطولة العالم للكرة الطائرة، والأولمبياد الخاص في قازان، وبطولة العالم للهوكي على الجليد، وأحداث رياضة أخرى، وذلك نتيجة العقوبات التي فرضتها الاتحادات الرياضية الدولية على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتم أيضا استبعاد المنتخبات الوطنية والأندية الروسية وجل الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات الدولية والقارية.

وقال تشيرنيشينكو لوكالة "تاس" المحلية: "ستبذل الحكومة قصارى جهدها للحفاظ على مستوى رياضة النخبة الروسية"، مضيفا "سنواصل دعم رياضيينا من خلال تنظيم مشاركتهم في المسابقات الرياضية مع شركاء من الدول الصديقة".

وتابع: "سنواصل تطوير الرياضات الجماعية بنشاط، وإنشاء بنية تحتية إضافية على مسافة قريبة من المواطنين. لقد وفرنا ما يزيد عن 8 مليارات روبل بعد إلغاء المسابقات الدولية التي كانت مقررة في روسيا.. سيتم استخدام هذه الأموال بالكامل لحل المشكلات التي تخدم مصالح مواطنينا، وبناء مرافق رياضية في مناطق روسيا، وإقامة أحداث محلية".

كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن وزارة الرياضة ستضع، بناء على تعليماته، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق ومصالح الرياضيين الروس في الخارج، وخارطة طريق لدعم الرياضة.

المصدر: تاس