زاخاروفا: لا توجد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حاليا والغرب يخلق المشاكل لنفسه

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح، بما في ذلك سلوفاكيا، تخلق مشاكل مباشرة لنفسها.

وأضافت زاخاروفا تعليقا على تقارير إعلامية أن براتيسلافا قررت تزويد كييف بمجمعات صواريخ مضادة للطائرات من إنتاج سوفيتي: "إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار - ليس بالنسبة فقط لسلوفاكيا، ولكن أيضا بالنسبة لدول أخرى، فإنهم يخلقون مشاكل لأنفسهم .. إنهم يخلقون مشاكل مباشرة بأيديهم.. الأمر نفسه ينطبق على تجنيد المرتزقة".

من جانب أخر لفتت المتحدثة بخصوص العلاقات مع واشنطن، إلى أنه لا توجد الآن عملية مفاوضات نشطة بين روسيا والولايات المتحدة، والاتصالات محدودة: "روسيا حتى اللحظة الأخيرة، حتى الساعات الأخيرة، كانت تنتظر الولايات المتحدة في أوروبا لإجراء مفاوضات، لكن الجانب الأمريكي لم يصل.. لامفاوضات نشطة حاليا".

وفيما يخص انسحاب روسيا من مجلس أوروبا، أوضحت زاخاروفا أن موسكو انسحبت من مجلس أوروبا بسبب أفعالهم، ولم تكن تنوي أن تغدو "فتى يتعرض للضرب".

وأضافت قائلة: "لقد حد (مجلس أوروبا) من حقوقنا كعضو في هذه المنظمة، لقد حدوا ببساطة من حقوقنا: أن نحرم من حقوقنا، وندفع المستحقات، وألا نكون قادرين على الدفاع عن وجهة نظرنا".

وحول إمكانية استبعاد روسيا من مجموعة العشرين، قالت زاخاروفا إنه "لا معنى للتعليق على التصريحات الافتراضية حول استبعاد روسيا من مجموعة العشرين فهي بلا معنى وغير مناسبة.. رغم محاولاتهم. ولو كان بمقدروهم لكانوا وحدهم قد بقوا على الأرض".

المصدر: نوفوستي