وزير خارجية أوكرانيا: سأناقش مع تشاووش أوغلو إمكانية مواصلة محادثاتي مع لافروف

رجح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إمكانية مواصلة محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على خلفية الأعمال القتالية الجارية بين البلدين.

وأكد كوليبا، أنه سيناقش مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في اجتماع سيعقد بينهما اليوم الخميس، إمكانية إجراء اتصالات جديدة بينه ولافروف، قائلا: "سنبني معه التكتيك المستقبلي للعملية (التفاوضية)، وأكدت دائما أنني مستعد للتفاوض على مستوى وزيري الخارجية شريطة أن يكون السيد لافروف مستعدا لمناقشة القضايا العالقة على محمل الجد وحل مشاكل محددة".

ويزور تشاووش أوغلو أوكرانيا اليوم بعد محادثات أجراها أمس في موسكو مع لافروف، حيث أكد سعي أنقرة إلى الإسهام قدر الإمكان في وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.

وكان لافروف وكوليبا قد اجتمعا في العاشر من مارس الجاري في أنطاليا التركية، باجتماع ثلاثي شارك فيه تشاووش أوغلو أيضا، كما تتواصل محادثات بصيغة افتراضية بين طرفي النزاع حاليا.

المصدر: "تاس"