لافروف: نثمن موقف تركيا بشأن أحداث أوكرانيا وتطبيقها لاتفاقية مونترو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تثمن موقف تركيا بخصوص مستجدات الوضع في أوكرانيا، على الرغم من وجود خلافات في وجهات النظر بين موسكو وأنقرة.

وقال لافروف، في مستهل محادثاته مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في موسكو اليوم الأربعاء: "إذا تطرقنا إلى السياسات الخارجية، فيكمن الموضوع الرئيسي بالنسبة لنا اليوم في مستجدات الوضع في أوكرانيا وضرورة تسويته بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "ليس سرا أن وجهات نظرنا بشأن هذه المسألة لا تتطابق، لكننا نثمن ونحترم احتراما بالغا موقف تركيا التي تحاول التعامل بشكل موضوعي مع الأهداف الناجمة عن الأزمة الحالية".

وأشار لافروف إلى أن روسيا خصوصا ترى وتثمن المسؤولية التي تبديها أنقرة في تطبيقها اتفاقية مونترو الخاصة بشأن نظام المضائق.

ويذكر أن تركيا من الدول التي عرضت التوسط بين موسكو وكييف بغية وقف الأعمال القتالية الجارية في أراضي أوكرانيا حيث تجري روسيا عملية عسكرية.

وكان لافروف قد التقى تشاووش أوغلو الأسبوع الماضي في مدينة أنطاليا التركية، باجتماع ثلاثي شارك فيه أيضا نظيرهما الأوكراني دميتري كوليبا.

يتبع..