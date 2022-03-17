عربة "بي إم بي – 3" تزيد إلى حد بعيد من قدرة المشاة في قوات دونيتسك

حصلت وحدات جيش جمهورية دونيتسك الشعبية على عربات "بي إم بي – 3" من الجيل الثالث.

وقد تسلم أفراد أطقمها المعدات الحربية الجديدة ورسموا عليها علامة Z، بصفتها رمزا للنصر.

وستزيد "بي إم بي – 3" إلى حد بعيد من القوة النارية لمشاة قوات دونيتسك.

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وقد تم تزويد "بي إم بي – 3" بمدفع عيار 100 ملم القادر على استخدام الذخائر العادية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات على حد سواء.

أما مدفع عيار 30 ملم المزدوج فإنه يعتبر سلاحا فعالا في مكافحة القوة البشرية للعدو والمدرعات الخفيفة والأهداف الجوية المحلقة على ارتفاع منخفض مثل المروحيات. وتسمح مجموعة أجهزة التصويب المتوفرة فيها باستخدام تلك الأسلحة ليلا ونهارا.

وبلغت قوة محرك العربة 500 حصان، سرعتها القصوى على الطريق المعبدة 70 كلم/ساعة، وسرعة سيرها على الماء 10 كلم/ساعة، طاقمها 3 أفراد، فضلا عن 10 أفراد للمشاة.

ويمكن أن تسير العربة إلى مسافة 500 كلم دون أن تزوّد بالوقود.

وكانت عربتا "بي إم بي – 1" و"بي إم بي – 2" منذ زمن غير بعيد تشكل أساسا للمشاة الميكانيكية في قوات جمهورية دونيسك، مع العلم أن تلك المعدات تم الاستيلاء عليها في المعارك مع القوات الأوكرانية في أعوام ماضية. لذلك كانت كلها في حالة تقنية سيئة.

وقد خضع بعضها لعملية التحديث التي طالت بالدرجة الأولى تركيب أجهزة الحماية الدينامية في مقدمة العربة وعلى جنبيْها.

يذكر أن وحدات قوات دونيتسك تستخدم كذلك لنقل المشاة ناقلات "إم تي – إبل بي" المجنزرة وناقلات" بي تي إر – 80" المدولبة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا