القصف الأوكراني المستمر يحرم سكان دونيتسك من المياه

قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية أنه نتيجة قصف أراضي الجمهورية من قبل القوات الأوكرانية، بقيت محطة ضخ المياه بدون كهرباء، وبات سكان الجمهورية محرومين من إمدادات المياه.

وقالت السلطات في بيان: "سكان دونيتسك محرومون من إمدادات المياه. ونتيجة للقصف من قبل المسلحين الأوكرانيين، انقطع التيار الكهربائي عن محطة "فيرخنيكالميوسكايا" لضخ المياه. وتضرر خط الجهد العالي 35 كيلوفولت. وأعمال الطوارئ جارية".

وفي فبراير الماضي، تم تخفيض إمدادات المياه إلى بعض مناطق دونيتسك بنسبة 20-25% بسبب قصف محطة التنقية في دونيتسك. وتم توفير المياه للسكان من محطة فيرخنيكالميوسكايا.

من جانب آخر قالت السلطات في الجمهورية، أن القوات الأوكرانية أطلقت الليلة الماضية 14 قذيفة من عيار 122 ملم على ياسينوفاتايا وكراسني بارتيزان، وثماني قذائف من نفس العيار على كريمينتس في الصباح.

المصدر: نوفوستي