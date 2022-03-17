بيسكوف: لسنا قريبين من توقيع اتفاق مع أوكرانيا والعمل مستمر

نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تكون روسيا وأوكرانيا اقتربتا من توقيع اتفاق، وأكد أن العمل على ذلك لا يزال مستمرا.

وتعليقا على قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال بيسكوف، إن روسيا لا يمكنها أن تتفق مع هذا القرار ولن تأخذه بعين الاعتبار في العملية العسكرية.

وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "لن نأخذ هذا القرار في الاعتبار. لدى المحكمة الدولية مفهوم مثل موافقة الأطراف. لا يمكن أن يكون هناك اتفاق هنا. في هذه الحالة، هذا شيء لا يمكننا أخذه في الاعتبار ".

ودعت محكمة العدل الدولية بطلب من كييف، أمس الأربعاء، روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقبل يومين أعلنت المحكمة أنها ستنظر في الدعوى، التي رفعتها كييف ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي