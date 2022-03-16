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العدل الدولية تطالب موسكو بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا

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العدل الدولية تطالب موسكو بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا
AP Phil Nijhuis
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دعت محكمة العدل الدولية بطلب من كييف روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، .

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن رئيسة المحكمة، جوان دوناهو، طالبت "روسيا بتعليق فوري للعمليات العسكرية الخاصة التي بدأتها في 24 فبراير".

وكانت أوكرانيا طالبت منذ نحو أسبوعين، محكمة العدل الدولية بالتدخل.

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وقبل يومين أعلنت المحكمة أنها ستنظر في الدعوى التي رفعتها كييف ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان عن المحكمة: "يوم الأربعاء المقبل، ستصدر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حكمها بشأن طلب أوكرانيا لاتخاذ تدابير مؤقتة في قضية تتعلق بادعاءات جريمة الإبادة الجماعية".

 

المصدر: وكالات

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