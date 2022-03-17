وسائل الإعلام: بولسونارو طلب من بوتين المساعدة في مشروع غواصات نووية

قالت وسائل إعلام إسبانية أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في مشروع إنشاء غواصات نووية.

وبحسب صحيفة "Folha de São Paulo"، طلب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال زيارة إلى موسكو منتصف فبراير من هذا العام، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في مشروع غواصة نووية.

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ودفع رفض الولايات المتحدة مساعدة البرازيل في مشروعها للغواصة النووية، الرئيس جايير بولسونارو يتوجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين للحصول على الدعم.

يذكر أنه في عام 2021، بدأت البحرية البرازيلية في اختبار نظام دفع نووي.

المصدر: نوفوستي