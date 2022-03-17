الإرميتاج يعلق نشاط المجلس الاستشاري الدولي

قرر المتحف والمجلس الاستشاري الدولي للإرميتاج يوم الأربعاء ، 16 مارس، تعليق أنشطة المجلس إلى أجل غير مسمى.





ويذكر أن المجلس الاستشاري الدولي تاسس عام 1994 برعاية اليونسكو، بهدف تطوير التعاون بين الإرميتاج ومتاحف العالم. ويضم هذا المجلس الذي يجمتع سنويا، المديرين الحاليين والسابقين لأهم متاحف العالم ومنظمين معروفين لتعاون المتاحف.

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ووفقا للناقد الفني سيرغي أوفاروف، هذا القرار هو خطوة توضيحية، جاءت بعد إيقاف النشاط الدولي لمتحف روسيا الرئيسي.

ويقول، "يمكن اعتبار هذا القرار خطوة توضيحية، لاستبعاد مدراء المتاحف الروسية من مجموعة Biso. أو محاولة من جانب الإرميتاج لحماية زملائه من الاتهامات المحتملة في الغرب. ولكن بمجرد أن ينحسر التوتر الدولي ولو جزئيا، فإن كل شيء سيعود إلى سابق عهده تقريبا".

ويضيف، لا يمكن استبعاد متحف مثل الإرميتاج بشكل دائم من العملية الثقافية العالمية.

ويضيف، "لأن الإرميتاج يعتبر أهم معقل للثقافة الأوروبية العظيمة، ولا يمكن تصور المعارض الكبرى للرسم الأوروبي بدون روائع الإرميتاج وأوروبا تتفهم ذلك".

ويذكر أنه في يوم 11 مارس 2022 تم استبعاد المتاحف الروسية من مجموعة Biso (المنظمة الدولية المختصة بتنظيم المعارض) التي تأسست عام 1992 وتضم أشهر متاحف العالم.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"