وزارة الدفاع الروسية تعرض حطام الطائرات المسيرة "بيرقدار" التي أسقطت في ضواحي كييف

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لحطام إحدى الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار" ألتي أسقطتها القوات الروسية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قد أعلن أن القوات الروسية أسقطت خلال يوم الثلاثاء 12 طائرة مسيرة، بينها 3 طائرات من طراز بيرقدار.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير مواقع مموهة وأسلحة وأفرد من القوميين الأوكرانيين في ضواحي كييف.

المصدر: RT