سوروكين رئيسا للجنة المنظمة لكأس العالم 2018

وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، على قرار تعيين أليكسي سوروكين رئيسا للجنة المنظمة لمونديال روسيا خلفا لفيتالي موتكو الذي كان يتولى هذا المنصب.

وجاء الإعلان عن القرار عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، اليوم الخميس.

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يذكر أن موتكو، الذي قرر تعليق مهامه كرئيس للاتحاد الروسي لكرة القدم لمدة ستة أشهر، كان يترأس اللجنة المنظمة لمونديال 2018، وعوقب مؤخرا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، بالإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط له علاقة بالألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية القضية الخاصة بادعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين الرياضيين الروس، والتلاعب بعينات سحبت خلال أولمبياد سوتشي 2014 الشتوية للتستر على حالات تعاطي منشطات.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر