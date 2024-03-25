آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /25.03.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x828
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لتنفيذ هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- أوديسا.. تضرر البنية التحتية للطاقة وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المدينة بضربة روسية عالية الدقة
- أذربيجان تنفي تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية
- مشاهد من داخل المحكمة.. القضاء الروسي يصدر حكما أوليا على منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي (فيديو)
- تسلق على شجرة هربا من قوات الأمن.. مشاهد جديدة لعملية اعتقال أحد منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي
- بسبب العقوبات ضد روسيا.. الاتحاد الأوروبي يتحول إلى الخشب الأمريكي
- مسؤول روسي: أصوات الدول غير الغربية في منظمة التجارة العالمية أصبحت أقوى
- المكسيك.. سياسيون وأحزاب يعزون أسر ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي بضواحي موسكو
- الولايات المتحدة تعلق على اعتراض طائرة "ميغ-31" روسية لقاذفاتها
- زاخاروفا: واشنطن تختلق الأعذار لكييف بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي وتتستر على زيلينسكي بـ"داعش"
- سيمونيان: تنفيذ هجوم كروكوس الإرهابي كان مخططا له في 8 مارس