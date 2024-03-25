أفادت قناة "Defense TV" الأمريكية بأن القنابل الحائمة التابعة للقوات الجوية الروسية أظهرت نتائج ممتازة في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية دون تعريض نفسها للنيران المضادة

وجاء في تقرير للقناة: "لقد أصبحت القنابل الحائمة مصدر قلق وألم لأوكرانيا، ويتجلى ذلك في الضربات الأخيرة بالقرب من كوبيانسك.. لقد أصبحت مخيفة بشكل خاص للقوات المسلحة الأوكرانية".

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ويشار إلى أن هذه الذخائر التي يستخدمها الطيران الروسي في منطقة العمليات الخاصة أظهرت نتائج ممتازة، ويمكن أن يصل مدى طيرانها إلى سبعين كيلومترا، مما يجعل هذه الأسلحة أكثر خطورة على العدو.

ويستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتتمتع الطائرات المقاتلة بفرصة ضرب المناطق المحصنة دون تعرضها لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

المصدر: نوفوستي