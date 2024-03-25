بوتين: علينا معرفة وفهم أسباب قيام المتطرفين ومن أمرهم بمهاجمة روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة، من بينها معرفة أسباب قيام المتطرفين بمهاجمة روسيا التي تعمل على إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح بوتين خلال اجتماع حول الإجراءات المتخذة بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي، قائلا: "في سياق العمل المشترك بين أجهزتنا الاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون، من الضروري الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة، على سبيل المثال، كيف قررت المنظمات المتطرفة، وحتى الإرهابية، ومدى اهتمامها حقا بضرب روسيا التي تعمل بجد على إيجاد حل عادل للصراع المتصاعد في الشرق الأوسط".

كما أشار بوتين إلى أن "السؤال الآخر هو كيف يرتكب المتطرفون، الذين يقدمون أنفسهم كمسلمين متدينين، فظائع وجرائم خطيرة خلال شهر رمضان المبارك".

وقال بوتين: "بالإضافة إلى أسئلة أخرى أكثر تحديدا واحترافية لإجراء تحقيق موضوعي في الجريمة المرتكبة في موسكو، يجب الإجابة عنها".

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هذا ولفت بوتين إلى أنه "يجب معرفة سبب محاولة الإرهابيين الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك، كما أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن أوكرانيا ليست متورطة في الهجوم".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بتنظيم "داعش".

ودخلت وجوه جديدة قفص الاتهام في هجوم "كروكوس" الإرهابي، حيث حكمت محكمة منطقة باسماني في العاصمة الروسية موسكو بحبس ثلاثة متهمين آخرين.

ووقع الهجوم الإرهابي مساء الجمعة 22 مارس. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق الروسية، فقد سقط 137 شخصا ضحايا.

المصدر: نوفوستي