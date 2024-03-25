مدفيديف يجيب على سؤال عن مصير منفذي ومدبري الهجوم الإرهابي على "كروكوس"

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اعتقاده بأن جميع مرتكبي ومنظمي الهجوم الإرهابي في مركز كروكوس بالقرب من موسكو يستحقون الموت.

وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام: "يسألني الجميع ما الذي يجب القيام به؟ لقد تم القبض على الجناة. مرحى لكل من شارك في القبض عليهم".

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وقال مدفيديف: "هل ينبغي أن يتم قتل المجرمين؟ طبعا يجب أن يقتلوا. وحتما سيتم ذلك. لكن الأهم بكثير هو قتل جميع المتورطين والضالعين في الجريمة. يجب قتل الجميع. بمن في ذلك من قام بالتمويل ودفع المال، وكل من تعاطف وكل من ساعد. يجب قتلهم جميعا".

يشار إلى أن مجموعة من المسلحين، قامت مساء يوم الجمعة الماضي، بتنفيذ هجوم إرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" قرب موسكو، وقام عدة رجال يرتدون ملابس مموهة باقتحام المبنى وفتحوا النار على الحضور، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: تاس