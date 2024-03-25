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الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف ليلا

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الدفاعات الجوية الروسية تعترض 11 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف ليلا
Sputnik
منظومة دفاع جوي روسية من طراز "أوسا"
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اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 11 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة روستوف ليلة 25 مارس وأحبطت محاولة قوات كييف تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة 25 مارس، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

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وأضافت: "تم اعتراض 11 طائرة أوكرانية بدون طيار من قبل منظومات الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة روستوف".

وفي وقت سابق من مارس الجاري، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت نحو 95% من صواريخ وقذائف العدو.

وأضاف الرئيس: "حوالي 95% من صواريخ وقذائف العدو يتم تدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي لدينا".

ومن المعروف أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: RT

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