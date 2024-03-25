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السفير الروسي لدى وارسو يرفض دعوة الخارجية البولندية لمناقشة "حادثة الصاروخ"

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السفير الروسي لدى وارسو يرفض دعوة الخارجية البولندية لمناقشة
Legion-Media
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أعلن السفير الروسي في بولندا سيرغي أندريف أنه اتخذ قرارا بعدم زيارة وزارة الخارجية البولندية، حيث تمت دعوته بسبب "حادثة الصاروخ".

وقال أندريف: "رأيت أنه لا فائدة من مناقشة هذا الموضوع دون تقديم أدلة، ورفضت دعوة وزارة الخارجية البولندية لبحث الأمر".

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وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية البولندية بافيل فرونسكي إن "السفير الروسي لم يمثل لدى وزارة الخارجية اليوم لتفسير الحادثة المرتبطة بصاروخ كروز الروسي الذي انتهك في 24 مارس المجال الجوي البولندي".

وزعمت القيادة الميدانية للقوات المسلحة البولندية، بأنه تم تسجيل وقوع انتهاك للمجال الجوي للبلاد بواسطة "صاروخ كروز روسي".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ دخل المجال الجوي البولندي في منطقة قرية أوسيردو بمحافظة لوبلينا، وتمكنت أنظمة الرادار العسكرية من رصده ومتابعته طوال فترة التحليق.  

ولم يقدم الجانب البولندي أية أدلة تثبت صحة ذلك.

المصدر: نوفوستي

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