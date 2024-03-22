وارسو تطلق طائراتها في الأجواء وتتحدث عن طيران روسي بعيد المدى

أعلنت وارسو إقلاع طائرات لها ولحلفائها إلى الأجواء ردا على ما قالت إنه "نشاط متزايد للطيران الروسي بعيد المدى" .

وكتبت القيادة العسكرية البولندية في بيان لها على منصة "إكس": "نبلغكم أنه في هذه الليلة (22 مارس 2024) كان هناك نشاط متزايد للطيران بعيد المدى التابع لروسيا الاتحادية <...>. ونخطركم بتنشيط الطيران البولندي والطيران المتحالف معه، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الضوضاء، وخاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد".

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في أواسط يناير الماضي، أخطرت القيادة الميدانية للقوات البولندية، السكان أنه تم إرسال مقاتلات تابعة لجيشها وللحلفاء إلى منطقة قريبة من الحدود مع أوكرانيا بسبب "النشاط المتزايد" للطيران الروسي.

وفي نهاية ديسمبر 2023 أيضا، أفادت قيادة العمليات أن الحدود الجوية البولندية قد انتهكت بجسم مجهول.

وفي وقت لاحق، عقد الرئيس البولندي أندريه دودا اجتماعا طارئا مع قيادة وزارة الدفاع. وزعم رئيس الأركان البولندي، فيسلاو كوكولا، أن صاروخا روسيا دخل المجال الجوي للبلاد.

وبناء على نتائج تحرياتهم في المنطقة التي شوهد فيها الصاروخ وهو يحلق داخل الأجواء من الجانب الأوكراني، لم يعثر العسكريون البولنديون على أي تهديد.

المصدر: تاس