بيسكوف: علينا شل قدرة أوكرانيا على تهديد الروس وأمنهم

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه يتعين على موسكو أن تتصرف بطريقة تجعل الإمكانات العسكرية لنظام كييف غير قادرة على تهديد الروس وأمنهم.

وقال بيسكوف لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" ردا على سؤال حول مخاطر اندلاع جولة جديدة من النزاع في المستقبل: "دعونا ننطلق مما يقوله الرئيس: لدينا 4 كيانات فيدرالية جديدة، وعلينا حماية الناس هناك وتحرير أراضي هذه الكيانات الجديدة التي ما زال بعضها محتلا حاليا".

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وأكد أن هذه الأراضي احتلتها أوكرانيا، وهذا ما يجب أن ننطلق منه.

وأضاف: "وعلينا التصرف بطريقة تجعل الإمكانات العسكرية لنظام كييف غير قادرة على تهديد أمن شعبنا وأراضينا".

ونوه بأن أوكرانيا أصبحت أداة يريد الغرب من خلالها كبح روسيا وتركها على هامش التنمية.

وأشار إلى أنه لا توجد حاليا أي شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

واعتبر أنه من الممكن أن ينتقل الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي الحالي على الأرض والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة.

المصدر: "أرغومينتي إي فاكتي"