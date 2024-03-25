ميزات منظومة "كروتال" الفرنسية للدفاع الجوي التي تم تدميرها في أوكرانيا

دمرت يوم 23 مارس في منطقة أوكرانية متاخمة لمقاطعة "بيلغورود" الروسية منظومة "كروتال" القصيرة المدى الفرنسية الصنع للدفاع الجوي.

وأفادت قناة "ستارشي آدي" على "تليغرام" بأن أول نماذج مقطورة معروفة كـ Crotale NG سُلمت لجيش نظام كييف في أكتوبر عام 2022 عندما أعلنت فرنسا أنها أرسلت إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منظومات "كروتال" المضادة للجو. وبدأ الجيش الأوكراني في استخدام تلك المنظومات منذ في مارس عام 2023.

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ولا تعتبر تلك النماذج حديثة، إذ أن وزارة الدفاع الفرنسية اعتزمت عام 2025 إخراجها من حوزتها.

يذكر أن المدى الأقصى للرمي لدى منظومة "كروتال إن هي" يصل 10000 متر، والمدى الأدنى لإطلاق الصواريخ 500 متر، ارتفاع إصابة الأهداف الجوية 6000 متر. وتزن رأس الصاروخ التي ينتج انفجارها عن تطاير الشظايا 14 كيلوغرام. أما الصاروخ بالكامل فيزن 73 كغ، وتبلغ سرعة تحليق الصاروخ 710 أمتار في الثانية. وتحتوي منصة واحدة لـ"كروتال" 8 صواريخ.

ويتم توجيه الصواريخ بإشارات لاسلكية أو عن طريق الرادار الذي يكتشف الأهداف على مسافة 20 كيلومترا.

جدير بالذكر أن أول منظومة فرنسية الصنع للدفاع الجوي من طراز "كروتال" تم تدميرها نهاية العام الماضي في منطقة مطار "ستاروكونستانتينوف" في محافظة "خميلنيتسكي" الأوكرانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا