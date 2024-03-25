أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 405 عسكريين أوكرانيين خلال 24 ساعة في مواجهات على عدة اتجاهات للجبهة وتدمير عشرات المسيرات والصواريخ والقذائف والعتاد والأسلحة التابعة للعدو.

وأشارت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إلى أن قوات الجيش الروسي ألحقت هزيمة بـ3 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون خلال يوم واحد.

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وقالت الوزارة في تقريرها اليومي:

خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 110 عسكريين في اتجاه جنوب دونيتسك خلال يوم واحد.

تمكنت القوات المسلحة الروسية من تحسين الوضع على طول خط المواجهة في اتجاه أفديفسكي، وصدت 10 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسر العدو ما يصل إلى 120 عسكريا.

دمرت الدفاعات الجوية الروسية 103 طائرات مسيرة في يوم واحد، وأسقطت 31 قذيفة من طراز "هيمارس" و Vampire و"أوروغان".

تفقد القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 175 عسكريا في اتجاه دونيتسك بشكل يومي.

دمرت القوات المسلحة الروسية محطتين للحرب الإلكترونية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.

هزمت القوات المسلحة الروسية 3 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون خلال يوم واحد.

القوات المسلحة الروسية استهدفت أفراد ومعدات العدو في 142 حي ومنطقة.

صد أفراد الجيش الروسي هجوما لمجموعة هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، وتم القضاء على ما يصل إلى 20 مسلحا، بالإضافة إلى آلية مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".

المصدر: RT