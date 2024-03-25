الدفاع الروسية تعلن تدمير صاروخي "إس - 200" أطلقتهما قوات كييف في سماء روستوف

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس – 200" أطلقتهما قوات كييف باتجاه منطقة روستوف.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 25 مارس حوالي الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، تم رصد محاولتين من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بصواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 200" تم إعادة تصنيعها لتتمكن من ضرب أهداف أرضية داخل حدود روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: " تمكنت أنظمة الدفاع الجوية المناوبة في تلك الفترة من التصدي للمحاولة الأوكرانية وتم تدمير صاروخين من طراز "إس 200".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم مقتل 405 عسكريين أوكرانيين خلال 24 ساعة في مواجهات على عدة اتجاهات للجبهة وتدمير عشرات المسيرات والصواريخ والقذائف والعتاد والأسلحة التابعة للعدو.

وأشارت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إلى أن قوات الجيش الروسي ألحقت هزيمة بـ3 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون خلال يوم واحد.

المصدر:RT