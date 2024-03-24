سيمونيان: تنفيذ هجوم كروكوس الإرهابي كان مخططا له في 8 مارس

قالت رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، مارغريتا سيمونيان، إن هجوم كروكوس الإرهابي كان تنفيذه مخططا في 8 مارس، وقبل الانتخابات الرئاسية.

وتحدثت سيمونيان على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، عن الرواية القائلة بأن الهجوم الإرهابي كان من المقرر تنفيذه في الثامن من مارس، وقبل الانتخابات الرئاسية.

وأضافت: "إذا قارنا كل الوقائع، فإن الهجوم الإرهابي كان مخططا له أن يحدث في 8 مارس.. لقد كانوا يقررون إفساد البلاد بأكملها، كما أن 8 مارس سوف يرتبط دائما بذكرى هذا الهجوم الإرهابي الوحشي، لقد فشلت مخططاتهم قبل الانتخابات الرئاسية.. نتذكر كيف مرت 20 عاما بالفعل على الهجوم الإرهابي الوحشي في بيسلان، في عطلة الأول من سبتمبر".

يذكر أن 4 رجال مدججين بالأسلحة هاجموا مساء الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.

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وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي. كما اعترف 4 منهم يوم أمس بأنه تم تجنيدهم من قبل جهات خارجية لتنفيذ الجريمة.

هذا وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء يوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا.

المصدر: نوفوستي