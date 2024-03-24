أحد الناجين من هجوم "كروكوس" يروي كيف نجا وزوجته من الموت

روى أحد الناجين من هجوم "كروكوس" الإرهابي، اليوم الأحد، اللحظات الأولى للعمل الجبان الذي وقع مساء يوم الجمعة الماضي في ضواحي موسكو وكيف نجا وزوجته من الموت.

وقال الرجل لوكالة "نوفوستي" الروسية أنه كان رفقة زوجته بانتظار بدء حفل موسيقي في قاعة عندما اقتحمها مسلحون وشرعوا في إطلاق النار على الناس بجميع الاتجاهات.

وأضاف: "قدمت مع زوجتي لمشاهدة حفل فرقتنا المفضلة، انتظرنا طويلا حيث اشترينا التذاكر في ديسمبر الماضي، كما انتظرنا وقتا طويلا للحصول على المقاعد الأفضل، وفجأة اقتحم المسلحون القاعة وبدأوا في قتل الناس".

وسرد الرجل كيف استطاع مع زوجته النجاة من الهجوم، قائلا إنهما شعرا بالخوف في البداية ومن ثم انبطحا أرضا لتفادي الرصاص.

وأضاف: "ركضت زوجتي في البداية مع امرأة أخرى وأنا سارعت للبحث عنها بين الجموع ظنا مني أنها لا تزال في القاعة ومن ثم سمعت دوي انفجار تصاعد خلفه الدخان الأسود، وكان من الواضح أن الحريق قد شب".

وتابع: "كانت أصوات الطلقات تخفت وتهدأ، ثم فجأة تزداد زخات الرصاص، فهربت من القاعة وأرشدني أحد الحراس إلى المخرج.

واختتم قائلا: "ثم ركضت مجموعة من الناس على طول الجسر لكنني صرخت داعيا زوجتي لتمتنع عن الجري نحو الجسر خوفا من أن يكون مفخخا وبدلا من ذلك اتجهنا نحو مبنى حكومة موسكو"، وأشار إلى أن زوجته تجلس في البيت حاليا وتخشى الخروج.

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء اليوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا.

المصدر: نوفوستي