بيسكوف: لا يمكن تسوية القضية الأوكرانية بدون روسيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لا يمكن تسوية الوضع بالشأن الأوكراني بدون مشاركة روسيا.

وقال بيسكوف في تصريح لصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، نشر يوم الثلاثاء، إن "دولا كثيرة تريد المساهمة في تسوية الوضع حول أوكرانيا، ومستعدة للانضمام إلى مختلف الآليات. ونحن نتفهم ذلك ونرحب بمثل هذه التطلعات".

وتابع: "ولكن هل يمكن العمل على تسوية القضية الأوكرانية بدون مشاركة روسيا؟ والرد واضح أنه لا يمكن".

واعتبر بيسكوف أن "أوكرانيا تحولت إلى أداة بيد الغرب الجماعي، يسعون بواسطتها إلى الضغط على روسيا لردعها".

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وأضاف أنه "من المهم بالنسبة لنا وقف إلحاق الأضرار بأمننا واستبعاد إمكانية وجود دولة ذات مساع عدوانية تجاه بلادنا على حدودنا".

وأكد أن "مناقشة كل ذلك بدون مشاركتنا أمر سخيف، لا آفاق له".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول جهود بعض الدول الغربية لتنظيم ما يسمى بـ "قمة السلام" الخاصة بأوكرانيا بمشاركة العديد من الدول، بما فيها بعض شركاء روسيا، لغرض مناقشة "معادلة السلام" التي قدمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والتي تفترض العودة إلى حدود عام 1991 بين روسيا وأوكرانيا، أي انسحاب روسيا من القرم والمناطق التي سيطرت عليها منذ بدء العملية العسكرية في 2022.

المصدر: صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي"