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وزير الدفاع البريطاني: ليس لدينا علم بصلة أوكرانيا بهجوم "كروكوس" الإرهابي

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وزير الدفاع البريطاني: ليس لدينا علم بصلة أوكرانيا بهجوم
Globallookpress Po1 Alexander Kubitza/Dod
وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس
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أعرب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس عن تعازيه لروسيا في هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو، وقال إن لندن ليست على علم بأي صلة بين الحادث وأوكرانيا.

وقال شابس متحدثا في البرلمان: "أنا أضم صوتي إلى السيد المحترم (وزير دفاع الظل جون هيلي) في التعبير عن التعازي فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي المروع. وهو على حق تماما عندما قال إنه لا توجد أي صلة على الإطلاق لأوكرانيا بما حدث، نحن لا نعلم ذلك".

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كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بـ "داعش"

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون أن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم كروكوس الإرهابي محملة تنظيم "داعش الإرهابي" المسؤولية بالكامل. فيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار تنظيم "داعش" بأنه "عدو إرهابي مشترك"، وذلك للترويج للإعلان المزور، مكررة إدانتها لهجوم كروكوس الإرهابي.

وقتل 137 شخصا في هجوم إرهابي استهدف قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو، حيث اقتحم رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين.

المصدر: نوفوستي

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