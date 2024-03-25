غالاوي: رأيت بأم عيني "قابضة الأرواح" تتوعد الروس قبل هجوم "كروكوس" (فيديو)

أعلن النائب البريطاني جورج غالاوي إدراكه تلقائيا كذب واشنطن ولندن وغيرهما ما إن حاولوا إقناعه بسرعة بأن تنظيم "داعش" يقف وراء هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي العاصمة موسكو.

وأشار غالاوي في حديث مصور له إنه اكتشف هذا الكذب حقا.

ولفت إلى الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى بريطانيا قبل أيام، وقال إن أحدا لم يفسر هذه الزيارة غير المعلنة لأوباما ولقاءه سياسيين ومسؤولين أمنيين بريطانيين في داونينغ ستريت قبل 3 أيام فقط من ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية في روسيا.

Former President Barack Obama visits PM Rishi Sunak in Downing Street



Prime Minister’s spokesman: “He was making an informal courtesy drop-in as part of his trip to London, where he is conducting work of the Obama Foundation.”https://t.co/Ot8ZkHXL5Gpic.twitter.com/npzSywIhqu — Biasedly Unbiased (@DiRealDan) March 18, 2024

وأضاف: "بالبحث أكثر، اكتشفت أن فيكتوريا نولاند، "قابضة الأرواح، ملاك الموت هذه، الذي إذا اقتربت منك، يمكنك التأكد من أن الحرب الأهلية قادمة إلى بلدك. لقد رأيتها بأم عيني وهي تتوعد الروس بعدة مفاجآت غير سارة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتابع غالاوي: "لقد قمت بالمزيد من التحقيقات واكتشفت أن المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض جون كيربي قد أعلن أنه تم تحذير المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، بما في ذلك مراكز التسوق والمسارح في موسكو العظمى، أعظم مدينة في أوروبا، عاصمة أكبر دولة في العالم".

واختتم غالاوي حديثه: "الآن لدي 4 أدلة تقودني إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة، وحلفاءها في حلف الناتو ودميتهم العميلة، دولة أوكرانيا المجذومة المبتورة، مسؤولون في الواقع عن هذه المذبحة".

المصدر: RT