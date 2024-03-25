 
مباشر

غالاوي: رأيت بأم عيني "قابضة الأرواح" تتوعد الروس قبل هجوم "كروكوس" (فيديو)

أخبار العالم

غالاوي: رأيت بأم عيني
Globallookpress
مومباي - طالبات مدرسة غوروكول للفنون ولوحة تطلب الصلاة لضحايا هجوم كروكوس الإرهابي في موسكو.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x83q

أعلن النائب البريطاني جورج غالاوي إدراكه تلقائيا كذب واشنطن ولندن وغيرهما ما إن حاولوا إقناعه بسرعة بأن تنظيم "داعش" يقف وراء هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي العاصمة موسكو.

وأشار غالاوي في حديث مصور له إنه اكتشف هذا الكذب حقا.

ولفت إلى الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى بريطانيا قبل أيام، وقال إن أحدا لم يفسر هذه الزيارة غير المعلنة لأوباما ولقاءه سياسيين ومسؤولين أمنيين بريطانيين في داونينغ ستريت قبل 3 أيام فقط من ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية في روسيا.

وأضاف: "بالبحث أكثر، اكتشفت أن فيكتوريا نولاند، "قابضة الأرواح، ملاك الموت هذه، الذي إذا اقتربت منك، يمكنك التأكد من أن الحرب الأهلية قادمة إلى بلدك. لقد رأيتها بأم عيني وهي تتوعد الروس بعدة مفاجآت غير سارة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتابع غالاوي: "لقد قمت بالمزيد من التحقيقات واكتشفت أن المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض جون كيربي قد أعلن أنه تم تحذير المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، بما في ذلك مراكز التسوق والمسارح في موسكو العظمى، أعظم مدينة في أوروبا، عاصمة أكبر دولة في العالم".

واختتم غالاوي حديثه: "الآن لدي 4 أدلة تقودني إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة، وحلفاءها في حلف الناتو ودميتهم العميلة، دولة أوكرانيا المجذومة المبتورة، مسؤولون في الواقع عن هذه المذبحة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا