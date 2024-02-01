نولاند بعد تسلم أوكرانيا قنابل أمريكية موجهة: ستنتظر بوتين مفاجآت لطيفة ونعول على قوات كييف (فيديو)

أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند عن أملها بأن تتمكن قوات كييف من إحراز تقدم "كبير" على الجبهة، بعد تسلمها دفعة جديدة من القنابل الأمريكية الموجهة.

وقالت نولاند للصحفيين في كييف: "يجب أن أؤكد أنني سأغادر كييف اليوم مفعمة بأمل كبير، مما شهدته من تلاحم في أوكرانيا وتصميم مشترك وتعويل كبير على عام 2024. وهذه ضرورة استراتيجية مطلقة بالنسبة لأوكرانيا، كما أنني سأغادر بثقة أكبر في أنه مع تعزيز أوكرانيا دفاعها، فإن السيد بوتين سوف يشهد بعض المفاجآت اللطيفة في ساحة المعركة، والتي ستحقق من خلالها أوكرانيا نجاحا كبيرا هذا العام".

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وأضافت: "تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم لأوكرانيا ولاسيما عبر الاستثمارات والأسلحة الجديدة وبينها القنابل الموجهة التي في طريقها إلى الجبهة الآن".

ووصلت نولاند إلى كييف أمس الأربعاء واجتمعت مع قيادات نظام كييف و"ممثلين عن المجتمع المدني".

المصدر: RT، تاس