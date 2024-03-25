سياسي تركي ينتقد توريد الطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا

قال دوغو بيرينجيك زعيم حزب "الوطن" التركي، لمراسل نوفوستي، إن قيام بلاده بتوريد طائرات بدون طيار لأوكرانيا يقوض أمن الطاقة والتجارة الخارجية في تركيا.

وأضاف: "روسيا حليف طبيعي لتركيا. روسيا هي الشريك الأقرب لتركيا سواء في الاقتصاد أو في المجال الأمني. تصرف قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يزود أوكرانيا بطائرات بدون طيار تستخدم لأغراض عسكرية ويزودها بالذخيرة، يقوض أمن الطاقة في تركيا ويدفع تجارتها الخارجية نحو أزمة حادة، ويضر بالإنتاج ويتسبب في ارتفاع الأسعار".

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وفي وقت سابق، قال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين، إن بناء مصنع لإنتاج الطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" قد بدأ في أوكرانيا. وأفاد المدير العام لشركة Baykar Defense، التركية هالوك بايراكتار، بأن الشركة تتوقع أن تبدأ إنتاج الطائرات القتالية بدون طيار Bayraktar TB2 وBayraktar Akinci في أوكرانيا في عام 2025.

و"الوطن" هو حزب يساري، له مواقف معارضة تجاه الرئيس الأول لتركيا مصطفى كمال أتاتورك، وله توجه مناهض للغرب وأمريكا. ويعتبر الحزب نفسه خليفة لحزب العمال والفلاحين الاشتراكيين الذي تأسس عام 1919.

وكانت موسكو أكدت مرات كثيرة، أنه يتعين على الدول الغربية المهتمة بالتفاوض على تسوية النزاع في أوكرانيا أن تتوقف عن تسليح كييف أولا.

المصدر: نوفوستي