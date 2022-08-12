بدء بناء مصنع لإنتاج مسيّرات "بيرقدار" التركية في أوكرانيا

أعلن هالوك بيرقدار المدير العام لشركة "بايكار ماكينا" التركية لإنتاج الطائرات دون طيار يوم الجمعة، عن بدء تشييد مصنع للشركة في أوكرانيا لإنتاج مسيّرات "بيرقدار".

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ونقلت وكالة "أونيان" الأوكرانية عن بيرقدار قوله: "نريد إنتاج جميع الأنظمة، ليس فقط جسم الطائرة، ولكن أيضا الإلكترونيات، والبرمجيات، وخططنا الاستثمارية تمضي قدما الآن".

وقال: "بالإضافة إلى أقسام الإنتاج، سيعمل على أراضي المصنع مركز أبحاث ومركز إنتاج متقدم حيث بدأ بناؤهما".

وسيتم أيضا إنتاج طائرات دون طيار من طراز "برقدار تي في-2" و"بيرقدار أكينسي" في المصنع الأوكراني.

وأمس، قال السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيلي بوندار، إن مالك الشركة قد اشترى الأرض اللازمة للمشروع في أوكرانيا.

وفي 9 أغسطس صرح بأن بناء المصنع سيستغرق عدة أشهر، وأن إطلاقه لن يتم قبل نهاية عام 2023.

المصدر: "إيزفيستيا"