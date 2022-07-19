كييف تصادق على اتفاق إنتاج طائرات "بيرقدار" التركية في أوكرانيا

أعلن ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك، موافقة الحكومة الأوكرانية على مشروع قانون اتفاقية مع تركيا لإنتاج وصيانة طائرات "بيرقدار" المسيّرة في أوكرانيا.

وقال ميلنيشوك عقب الاجتماع البرلماني الأوكراني إنه تمت الموافقة على "مشروع القانون" المتعلق بالاتفاقية بين حكومة أوكرانيا وحكومة تركيا بشأن التعاون في مجال التقنيات العالية والطيران وصناعات الفضاء.

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وستسمح الاتفاقية ببناء مصنع في أوكرانيا لإنتاج وصيانة طائرات "بيرقدار" المسيرة من إنتاج "بايكار" التركي.

وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق عن توقيع مذكرة مع شركة "بايكار" التركية لإنشاء مركز مشترك لصيانة الطائرات المسيرة من إنتاج الشركة التركية على أراضي أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية كذلك على خطط لصناعة الطائرات المسيرة بشكل مشترك مع تركيا.

المصدر: تاس