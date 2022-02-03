زيلينسكي يعلن إبرام اتفاقية لتوسيع إنتاج مسيرات "بيرقدار" التركية في أوكرانيا
AP Efrem Lukatsky
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده وقعت اتفاقية استراتيجية لتوسيع التعاون مع شركة "بايكار" التركية المنتجة لطائرات "بيرقدار" القتالية المسيرة.
وقال زيلينسكي اليوم الخميس، أثناء مؤتمر صحفي عقده في أعقاب محادثات أجراها في كييف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: "اليوم تم التوقيع على اتفاقية ستوسع بشكل ملموس عمليات إنتاج الطائرات المسيرة من إنتاج شركة "بايكار" في أوكرانيا".
وأشار زيلينسكي إلى أن هذه الاتفاقية ستجلب إلى أوكرانيا فرص عمل وتكنولوجيات جديدة، بالإضافة إلى زيادة القدرات الدفاعية للدولة.
يتبع..
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