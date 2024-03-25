مسؤول روسي: أصوات الدول غير الغربية في منظمة التجارة العالمية أصبحت أقوى

قال نيكولاي بلاتونوف ممثل روسيا الدائم الجديد لدى منظمة التجارة العالمية، إن أصوات الدول التي لا تنتمي إلى المعسكر الغربي، باتت مسموعة بشكل متزايد في المنظمة.

وأضاف: "بالنسبة للتأثير الغربي على منظمة التجارة العالمية، كان هناك اتجاه آخر في السنوات الأخيرة - حيث أصبحت أصوات البلدان غير الغربية تقوى وتتعاظم داخل المنظمة. ولكن حتى الآن، لا تتحد هذه الأصوات دائما في صوت واحد، إلا أن الاتجاه نحو ذلك بات واضحا. ونتائج MK-13 (المؤتمر الوزاري) تؤكد بوضوح أن زمن انقياد الدول وراء المصالح الغربية في المنظمة انتهى وأصبح في الماضي".

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وشدد بلاتونوف على أن روسيا تعمل بالذات مع مثل هذه الدول في الظروف الحالية وتزيد التعاون التجاري والاقتصادي معها، باستخدام أدوات منظمة التجارة العالمية والظروف المواتية للوصول إلى أسواقها التي تضمنها قواعدها.

وذكر بلاتونوف أنه يوافق تماما على تقييم نظيره الصيني لدى منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمستوى التعاون الثنائي بين روسيا والصين في المنظمة.

وفي فبراير الماضي قال ممثل الصين لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، لي تشينغان، لوكالة نوفوستي إن العلاقات والتعاون بين الوفدين الروسي والصيني في المنظمة على مستويات عالية.

في الأول من مارس، عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نيكولاي بلاتونوف ممثلا دائما لروسيا لدى منظمة التجارة العالمية، وأعفى دميتري لياكيشيف من هذا المنصب.

وكان لياكيشيف، قد شدد في وقت سابق على أن العقوبات الغربية ضد روسيا تقوض النظام التجاري متعدد الأطراف، وتحد من دور منظمة التجارة، وتضر بالاقتصاد العالمي.

المصدر: نوفوستي