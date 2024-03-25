فيديو.. الدفاع الروسية تكرم المتميزين في عملية القبض على منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي

تم تقليد مجموعة حماية الحدود العسكريين الذين برزوا في عملية إلقاء القبض على منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي، ميداليات "الشجاعة" و"التميز العسكري".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تقليد الميداليات من قبل نائب قائد منطقة لينينغراد العسكرية الفريق إيسيدولا أباتشيف للعسكريين الذين أنجزوا المهمة القتالية في التصدي للإرهابيين في مقاطعة بريانسك مباشرة في مواقع الوحدة العسكرية".

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وذكرت الدفاع الروسية أن أباتشيف قدم الميداليات للجنود وهنأهم بشكل شخصي، وأعرب عن تقديره الكبير لإنجازهم المهام القتالية الموكلة إليهم.

وتمكنت السلطات الأمنية الروسية من توقيف الإرهابيين الأربعة (داليرجون بارتوفيش ميرزويف، محمد صوبير فايزوف، مورودالي سعيد كرامي رجب علي زاده، فريدون شمس الدين) الذين نفذوا الهجوم على مجمع "كروكوس" التجاري مساء يوم الجمعة الماضي، واقتحموا قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية بإطلاق النار بالرشاشات بشكل عشوائي على الناس داخل القاعة قبيل انطلاق الحفلة الموسيقية.

وقد أدى الهجوم الإرهابي إلى مقتل 137 شخصا وإصابة 180 آخرين في حصيلة غير نهائية، ريثما يتم رفع الأنقاض بعد انهيار سقف القاعة جراء الحريق الذي تم افتعاله عقب تنفيذ جريمتهم.

المصدر: RT