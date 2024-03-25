إرهابي فوق الشجرة.. مشهد غير مألوف من عملية اعتقال أحد منفذي هجوم "كروكوس" بضواحي موسكو

أظهر مقطع مصور عملية اعتقال أحد منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية في موسكو، وذلك بعد محاولته التخفي متسلقا على شجرة في إحدى غابات مقاطعة بريانسك الحدودية.

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ووفقا للمقطع المصور من قبل أحد أفراد قوات الأمن الروسية الذين شاركوا في عملية الاعتقال، يظهر الإرهابي على إحدى الأشجار محاصرا من قبل قوات الأمن، وبعد قفزه محاولا الهرب تم إلقاء القبض عليه، وتم التحقيق معه فورا بسؤاله عن اسمه الكامل وفي حال كان يعلم سبب القبض عليه ولأي جهة يعمل، ومن ثم تم تفتيشه وتقيديه.

يشار إلى أن الشخص المعتقل هو داليرجون ميرزويف وهو أحد الإرهابيين الأربعة الذين نفذوا الهجوم على مجمع "كروكوس" التجاري مساء يوم الجمعة الماضي، وهاجموا قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية بإطلاق النار بالرشاشات بشكل عشوائي على الناس داخل القاعة قبيل انطلاق حفلة موسيقية لفرقة الروك الروسية الشهيرة "بيكنيك"، ما أدى إلى مقتل 137 شخصا وإصابة 180 آخرين في حصيلة غير نهائية، ريثما يتم رفع الأنقاض بعد انهيار سقف القاعة جراء الحريق الذي تم افتعاله عقب تنفيذ جريمتهم.

المصدر: RT