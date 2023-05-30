آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /30.05.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
وزارة الدفاع الروسية: كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيرة وتم تدميرها جميعا
شهود عيان ينشرون فيديوهات لتصدي الدفاعات الجوية الروسية لطائرات مسيرة هاجمت مناطق قرب موسكو
اللقطات الأولى للأضرار التي خلفتها مسيرات هاجمت مناطق قرب موسكو
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة قرب موسكو (فيديو)
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