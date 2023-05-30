اللقطات الأولى للأضرار التي خلفتها مسيرات هاجمت مناطق قرب موسكو

أظهرت مقاطع فيديو لقطات للأضرار التي تعرضت لها المباني السكنية في ضواحي موسكو جراء هجمات مسيرات أوكرانية صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت السلطات الروسية بهجوم مسيرات استهدفت مبنيين سكنيين، أحدهما في شارع 98 بروسويوزنايا. ودمرت واجهة المنزل ومبنى آخر في شارع أطلسوفا، دون وقوع إصابات.

وتم إخلاء سكان المداخل الثلاثة للمبنى السكني في شارع 98 بروسويوزنايا، حفاظا على سلامتهم.

كما تصدت الدفاعات الجوية الروسية صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة موسكو.

وبحسب المعلومات الأولية تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار من قبل الدفاعات الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة، في منطقة نيو موسكو (موسكو الجديدة) ، وفي منطقة روبليوفكا.

المصدر: RT