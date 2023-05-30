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رباع أوكراني يثير الجدل بسبب "رفض المصافحة" خلال حفل التتويج ببطولة العالم

الرياضة

رباع أوكراني يثير الجدل بسبب
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رفض الرباع الأوكراني إيفان تشوبرينكو مصافحة أمير رضا مسفوروش من إيران خلال حفل توزيع الجوائز في بطولة العالم المفتوحة لرفع الأثقال والتي أقيمت في جنوب إفريقيا.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه تشوبرينكو الذي توج بالمركز الأول وهو يصافح صاحب المركز الثاني من جنوب إفريقيا، بالمقابل رفض مرتين مصافحة الرباع الإيراني الذي احتل المركز الثالث، وسط دهشة الأخير من سلوك الرباع الأوكراني.

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ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الواقعة واصفة فعل الرباع الأوكراني بعدم الاحترام المتعمد والغطرسة، مستنكرين سلوكه.

وأفاد الاتحاد الأوكراني لرفع الأثقال عبر حسابه على "فيسبوك" أن تشوبرينكو بات بطل العالم في فئة وزن 74 كغ بعد أن رفع 300.5 كغ وحطم الرقم القياسي العالمي.

المصدر: kp.ru

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