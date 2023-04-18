لاعبة تنس أوكرانية ترفض مصافحة منافستيها الروسيتين بعد الهزيمة في شتوتغارت (فيديو)

رفضت لاعبة التنس الأوكرانية لودميلا كيتشينوك مصافحة الروسيتين أناستاسيا بوتابوفا وفيرونيكا كودرميتوفا بعد مواجهة الجولة الأولى من بطولة الزوجي في شتوتغارت بألمانيا.

وخسرت كيتشينوك إلى جانب إيلينا أوستابينكو من لاتفيا، أمام الروسيتين بواقع 6: 3،4: 6،6:10.

فيما التزمت اللاعبة اللاتفية ببروتوكول المنافسات وهنأت منافستيها عقب نهاية المباراة، إلا أن اللاعبة الأوكرانية كيشينوك رفضت القيام بذلك وابتعدت فور نهاية المواجهة.

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وصرحت كيشينوك الفائزة بثماني بطولات من اتحاد التنس النسائي WTA في الزوجي، في وقت سابق بأنها لا ترغب في مواجهة الروس في البطولات.

في 14 أبريل، منعت وزارة الرياضة الأوكرانية رياضيها من المشاركة في مسابقات مع الروس والبيلاروس، وردا على ذلك، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن الحكومة الأوكرانية ليس لها الحق في تحديد الرياضيين الذين يمكنهم المشاركة في المسابقات الدولية.

المصدر: "لينتا.رو"