الخارجية الروسية تتهم الاستخبارات البريطانية بتجنيد مرتزقة للقتال مع كييف

قالت وزارة الخارجية الروسية إن أجهزة الاستخبارات البريطانية تقف وراء البحث عن مرتزقة لأوكرانيا على الإنترنت.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر في وزارة الخارجية الروسية أنه "وفقا للمعلومات المتاحة للجميع، فإن عددا كبيرا من المرتزقة من جميع أنحاء العالم يقاتلون إلى جانب نظام كييف، ويستخدم الغرب مجموعة متنوعة من المنصات لتجنيدهم".

وأشارت المصادر نفسها إلى أن "نفس الطرق تستخدم أيضا مع مواطنين من الدول العربية".

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه يتم استغلال بعض المناطق التي لا تخضع لسيطرة الدولة أو النشاط الكبير للجماعات الإرهابية، وكذلك المشاكل المزمنة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، لتجنيد مرتزقة.

وفي الأسبوع الماضي، نشر موقع "Adzuna"، وهو محرك بحث عن الوظائف، إعلانا يبحث عن مرتزقة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة في الهجوم المضاد الأوكراني.

ووفقا للمعلومات المتوفرة على البوابة، توجد إعلانات للبحث عن أشخاص لشغل وظيفة "فني إصلاح عسكري"، وبحسب الإعلان سيتم إبرام عقد لأجل غير محدد مع الراغبين، بأجر يصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني.

المصدر: نوفوستي