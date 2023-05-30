عشية الهجوم على موسكو.. عمدة كييف ناشد وحرض قائد الجيش الأوكراني على ضرب موسكو

ناشد عمدة كييف، القائد العام للقوات الأوكرانية بضرب واستهداف سكان العاصمة موسكو وذلك في تصريحات علنية أطلقها عشية الهجوم بمسيرات صباح اليوم قرب موسكو.

وتوجه عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إلى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أمس الاثنين، عبر برنامج تلفزيوني محلي، قائلا: "هذا السؤال ينبغي طرحه على زالوجني.. لماذا يمكن للروس أن يرعبوا العاصمة الأوكرانية بينما سكان موسكو ينعمون بالهدوء والراحة في العاصمة الروسية؟".

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وتتعالى التصريحات المعادية من قادة كييف باستهداف وقتل الروس، حيث صرح رئيس مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف مرارا وتكرارا عن رغبته في قتل الروس في أي مكان في العالم.

كما تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي علانية عن كراهيته لروسيا.

ومن الواضح أن الهجوم الإرهابي الفاشل الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء قرب موسكو واستهدف مباني سكنية في عدة أحياء مكتظة لم يكن موجها أو مستهدفا أي هدف عسكري أو استراتيجي. بل كان الهدف هو سكان موسكو العاديين.

وسقطت مسيرات على مبان سكنية متعددة الطوابق في شارع "لينينسكي بروسبكت" وشارع "بروفسويوزنايا" وشارع "أطلسوفا".

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة سقطت على مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو، منوها بأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات خطيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها.

المصدر: RT