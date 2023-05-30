عمدة موسكو: مسيرتان تستهدفان مبنيين سكنيين في جنوب وغرب موسكو (فيديو+ صور)

أفادت السلطات الروسية بأن مسيرتين استهدفتا مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو

وقال عمدة موسكو، "في وقت مبكر من صباح اليوم، تسبب هجوم مسيرات في أضرار طفيفة في العديد من المباني. جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث. حتى الآن، لم يصب أحد بأذى خطير. أطلب منكم الوثوق بالمصادر الرسمية فقط وعدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها".

وقالت خدمة الطوارئ في موسكو، إن مسيرتين استهدفتا مبنيين سكنيين في موسكو: أحدهما في شارع 98 بروسويوزنايا. ودمرت واجهة المنزل ومبنى آخر في شارع أطلسوفا في نيو موسكو، دون وقوع إصابات".

وتم إخلاء سكان المداخل الثلاثة للمبنى السكني في شارع 98 بروسويوزنايا.