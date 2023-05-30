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خبير يعدد الحالات التي يتوجب فيها إسقاط الطائرات المسيرة مباشرة قرب حدود روسيا

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خبير يعدد الحالات التي يتوجب فيها إسقاط الطائرات المسيرة مباشرة قرب حدود روسيا
Globallookpress Nina LiashonokKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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صرح المدير العام لجمعية Aeronext غليب بابينتسيف بأن المركبات الجوية المسيرة التي لا تستجيب بشكل صحيح للمناشدات من أبراج المراقبة يجب إسقاطها عند الاقتراب من الحدود الروسية.

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جاء ذلك في تصريحات بابينتسيف لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع أن "الحماية المعقدة فقط هي التي ستعمل بشكل فعال، بمعنى التعرف الآلي على الأجهزة وتدميرها، إذا لم تكن الطائرة المسيرة مجهزة، ولم تبلغ عن نفسها"، وحتى في حالة ما إذا أبلغت الطائرة المسيرة عن نفسها، فلابد من التحقق من الرمز المشفر، لربما يكون عدوا مقنعا، وإذا لزم الأمر إرسال أمر إلى الطاقم الخارجي باستعادة الطائرة أو الهبوط العاجل، وفقا للخبير.

وأوضح المتخصص أنه "إذا لم ترد الطائرة المسيرة، يتعين تدميرها أو إسقاطها فورا"، مشيرا إلى أن الطائرة التي هاجمت موسكو صباح اليوم قد تكلف حوالي مليون روبل (حوالي 12 ألف دولار أمريكي).

المصدر: نوفوستي

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