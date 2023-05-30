هاكرز يهاجمون بنية تحتية للمعلومات في مؤسسة "سكولكوفو" الروسية

هاجم هاكرز البنية التحتية في مؤسسة "سكولكوفو" الروسية للمبتكرات، ونتيجة للهجوم السيبراني أصبحت عدة من مخادمها غير متاحة.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن الخدمة الصحفية للمؤسسة.

وقالت الخدمة الصحفية إن البنية التحتية للمؤسسة تعرضت في الليلة من 28 على 29 مايو.

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وقد حقق المجرمون وصولا جزئيا إلى عدد من أنظمة المعلومات وموارد الشبكة. وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية أن العمل النشط جار لاستعادة البنية التحتية في مؤسسة سكولكوفو" للمبتكرات.

يذكر أن قناة تلغرام "سربت هذه المعلومات" وهي التي أفادت لأول مرة باختراق الهاكرز لأنظمة مؤسسة "سكولكوفو" الروسية، مشيرة إلى أنه ليست هناك بين الملفات المنشورة أية بيانات شخصية مهمة.

أما موظفو المؤسسة فأعلنوا أن موارد المعلومات العامة، مثل موقع sk.ru وخدمات الإنترنت، غير متاحة مؤقتا، مع ذلك ستتم استعادة الجزء الرئيسي من وظائفها في غضون 24 ساعة.

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد اعترفت في وقت سابق بتورط قراصنة أوكرانيين في الهجوم السيبراني على موقع RuTube في 9 مايو عام 2022، مشيرة إلى أن ما يسمى بـ"جيش تكنولوجيا المعلومات" كان يحاول تنفيذ هجمات إلكترونية على الخدمات الروسية منذ فبراير من العام الماضي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا