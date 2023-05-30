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مصدر: روسيا ستراقب أهدافا أوكرانية من الفضاء بدقة عالية

الفضاء

مصدر: روسيا ستراقب أهدافا أوكرانية من الفضاء بدقة عالية
Roscosmos
صورة تعبيرية
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أعلن مصدر مطلع أن بإمكان القمر الصناعي الروسي الجديد Cosmos-2569 استكشاف ومراقبة المنشآت العسكرية الأوكرانية مرتين يوميا.

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ويقول المصدر في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للانباء: "سوف يستخدم القمر الصناعي الراداري الجديد Kondor-FKA الذي أطلق يوم السبت الماضي في استطلاع المواقع العسكرية الأوكرانية، حيث سيحلق فوق أوكرانيا على الأقل مرتين في اليوم ويمكنه تصوير المواقع العسكرية لاسلكيا في نطاق راداري بدقة متر واحد.

ويضيف: "بغض النظر عن الوقت والطقس يتمكن هذا القمر من مراقبة مثلا التشكيلات العسكرية للعدو ونقل المعدات العسكرية أو إنشاء تحصنات جديدة".

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لبيانات المواقع المتخصصة في شؤون الفضاء، أطلقت قيادة القوات الجوية الفضائية للولايات المتحدة على القمر الجديد الرمز COSMOS-2569.

المصدر: نوفوستي

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