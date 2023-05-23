روسيا تطلق قمرا من جيل جديد لاستشعار الأرض عن بعد

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تستعد لإطلاق قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "جرت في مطار فوستوتشني الفضائي عملية تثبيت صاروخ Soyuz-2.1a على منصة الإطلاق، هذا الصاروخ سيحمل إلى مدارات الأرض القمر رقم (1) من أقمار Kondor-FKA الروسية الجديدة".

وأشار البيان إلى "أن الصاروخ وعلى متنه القمر المذكور من المفترض أن يطلقا إلى الفضاء في 27 مايو الجاري، تمام الساعة 00:14 بتوقيت موسكو، وستشمل مهام القمر الصناعي الجديد رسم خرائط لسطح الأرض والمراقبة البيئية واستكشاف الموارد الطبيعية، وسيكون الجهاز قادرا على استقبال صور مفصلة للأرض بدقة عالية في أي طقس وفي أي وقت من اليوم واستكشاف سطح الكوكب في نطاق يصل إلى 120 كيلومترا في وضع الرصد العام".

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ولفتت "روس كوسموس" إلى أن عملية الإطلاق المنتظرة ستكون ثاني عملية إطلاق لصواريخ "سويوز" يستخدم فيها وقود النفثيل الصديق للبيئة، وأول علملية لإطلاق صواريخ Soyuz-2.1a من الفئة الجديدة التي صممت لتقلل من عمليات انبعاث الغازات الضارة أثناء عمليات الإطلاق الفضائي.

وأقمار Kondor هي أقمار صناعية صغيرة تطورها روسيا لاستشعار الأرض عن بعد، وما بين عامي 2013 و2014 كانت قد أطلقت قمرين من هذا النوع، ويفترض أن تطلق قمرين آخرين إلى الفضاء.

المصدر: فيستي