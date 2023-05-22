 
مباشر
عاجل
باشينيان يعلن استعداده للاعتراف بتبعية قره باغ لأذربيجان

روسيا تطور منظومة أقمار صناعية جديدة لعمليات الإنقاذ

الفضاء

روسيا تطور منظومة أقمار صناعية جديدة لعمليات الإنقاذ
youtube/24 NEWS plus
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vcte

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لتشغيل محطة أرضية جديدة للتحكم بالأقمار الصناعية الروسية التي ستستخدم في عمليات البحث وإنقاذ البشر على الأرض.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "تعمل شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسستنا على إعداد محطة أرضية لتشغيل منظومة الأقمار الصناعية الروسية الجديدة التي ستعمل مع منظومة كوسباس-سارسات والتي ستستخدم أقمارها في عمليات البحث والإنقاذ".

وأضاف البيان: "المحطة الجديدة تضم هوائيا كبيرا ومجمعا للبرامج والأجهزة، وهي مصممة لتلقي ومعالجة الإشارات اللاسلكية، وإن استعمال هذه المحطة مع أقمار Luch-5V الروسية سيوسع قدرة منظومة كوسباس-سارسات على إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر والجو والبر".

ووفقا لـ "روس كوسموس"، شاركت عدة شركات ومؤسسات روسية في عملية تجميع واختبار المحطة وتطوير أقمار للمنظومة الروسية الجديدة منها شركة Gonets، وشركة "أنظمة الفضاء الروسية" القابضة وغيرها.

إقرأ المزيد
بحجم علبة الكبريت.. روسيا تطلق قمرا صناعيا متناهي الصغر!
بحجم علبة الكبريت.. روسيا تطلق قمرا صناعيا متناهي الصغر!

وستضم منظومة كوسباس-سارسات الجديدة مجموعة متنوعة من الأقمار الروسية منها قمر Meteor-M No. 2-2 للأرصاد الجوية، وقمرين من نوع  Meteor-M No. 2-2، وقمري Luch-5A و Luch-5V، وأقمار Electro-L "No. 2، و Electro-L "No. 3، Arktika-M No.1 .

المصدر: فيستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا