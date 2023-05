روسيا تطور منظومة أقمار صناعية جديدة لعمليات الإنقاذ

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لتشغيل محطة أرضية جديدة للتحكم بالأقمار الصناعية الروسية التي ستستخدم في عمليات البحث وإنقاذ البشر على الأرض.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "تعمل شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسستنا على إعداد محطة أرضية لتشغيل منظومة الأقمار الصناعية الروسية الجديدة التي ستعمل مع منظومة كوسباس-سارسات والتي ستستخدم أقمارها في عمليات البحث والإنقاذ".

وأضاف البيان: "المحطة الجديدة تضم هوائيا كبيرا ومجمعا للبرامج والأجهزة، وهي مصممة لتلقي ومعالجة الإشارات اللاسلكية، وإن استعمال هذه المحطة مع أقمار Luch-5V الروسية سيوسع قدرة منظومة كوسباس-سارسات على إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر والجو والبر".

ووفقا لـ "روس كوسموس"، شاركت عدة شركات ومؤسسات روسية في عملية تجميع واختبار المحطة وتطوير أقمار للمنظومة الروسية الجديدة منها شركة Gonets، وشركة "أنظمة الفضاء الروسية" القابضة وغيرها.

وستضم منظومة كوسباس-سارسات الجديدة مجموعة متنوعة من الأقمار الروسية منها قمر Meteor-M No. 2-2 للأرصاد الجوية، وقمرين من نوع Meteor-M No. 2-2، وقمري Luch-5A و Luch-5V، وأقمار Electro-L "No. 2، و Electro-L "No. 3، Arktika-M No.1 .

المصدر: فيستي