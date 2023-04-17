بحجم علبة الكبريت.. روسيا تطلق قمرا صناعيا متناهي الصغر!

أعلنت شركة RuVDS الروسية عن نيتها إطلاق قمر صناعي جديد طورته ليكون أحد أصغر الأقمار الصناعية التي ستعمل في مدارات الأرض على الإطلاق.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "تخطط RuVDS لإطلاق قمر صناعي متناهي الصغر إلى مدارات الأرض، القمر سيطلق باستخدام حاوية إطلاق فضائية خاصة طورتها شركة Small Space Systems الروسية، هذه المهمة الفريدة بالنسبة لروسيا من المفترض أن تتم خريف العام الجاري".

وحول الموضوع قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، نيكيتا تسابلين: "إطلاق القمر الجديد سيكون حدثا فريدا بالنسبة لروسيا، نحن نطلق قمرا صناعيا متناهي الصغر لاختبار الحلول المعيارية الجديدة التي ستعتمد في صناعة مثل هذا النوع من الأقمار، واستخدام حاويات إطلاق جديدة لإطلاق هذا القمر هو أمر مهم أيضا، هذا الشيء يزيد من القيمة العلمية لمشروعنا الذي سيكون مشروعا فريدا بالنسبة لروسيا".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المشروع الجديد الذي تعمل عليه شركة RuVDS سيتيح إمكانية نقل أقمار صناعية متناهية الصغر (بأبعاد 5x5х5 سم) في الحاويات الفضائية المخصصة لإطلاق الأقمار الصناعية النانوية، الأمر الذي سيساعد في المستقبل على إطلاق عشرات الأقمار المتناهية الصغر دفعة واحدة إلى الفضاء باستخدام صاروخ فضائي واحد.

المصدر: فيستي