روسيا تطلق مسبارا فضائيا ساهم في تطويره طلاب مدارسها

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها ستطلق إلى مدارات الأرض مسبارا مجهريا ساهم في تطويره طلاب المدارس في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "في مايو 2023 ستطلق روس كوسموس إلى مدارات الأرض مسبارا مجهزا بمجهر فضائي ساهم في تطويره طلاب المدارس الروسية في إطار برنامج Sirius التعليمي، هذا الجهاز سيسمح لنا بالحصول على صور تبين تأثير الفضاء على المواد التي تستعمل في المركبات الفضائية والأقمار الصناعية، وسيساعدنا على إيجاد حلول لإنتاج مواد جديدة".

وأضاف البيان "بعد إطلاق الجهاز ستتعرض المرآة الذهبية الموجودة فيه لتأثيرات الفضاء، وسيقوم المجهر الموجود فيه بمسح سطح المرآة بدقة نانوية، وستنقل البيانات والصور إلى الأرض لتتم معاينتها ويتمكن الخبراء من تقييم تأثير العوامل الفضائية على المواد".

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وحول الموضوع قال المشرف على موضوع تقنيات النانو في برنامج Sirius التعليمي الروسي، يوري خريبونوف: "بفضل التطور تمكنا من إنشاء برنامج تعليمي كبير يتضمن مهاما بحثية وعلمية، وسيشارك في هذا البرنامج أشخاص من كافة أنحاء روسيا وفرق مختصة بتقنيات النانو، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إشراك طلاب المدارس الروسية للعمل على مشاريع من هذا النوع، هدفنا هو تكوين مجموعة كبيرة من البيانات لمعاينها وتحليلها بشكل دقيق لأهداف علمية".

وتجدر الإشارة إلى أن طلاب الجامعات الروسية كانوا قد ساهموا سابقا أيضا بمشاريع لتطوير عدة نماذج من الأقمار الصناعية النانوية، وبعض الأجهزة التي تستعمل لاستقبال البيانات من الفضاء.

المصدر: فيستي